Snelheidsduivel uit Westerveld moet rijbewijs inleveren

De geklokte snelheid (foto: Twitter/Team Verkeer NN)

HOOGERSMILDE - Een 49-jarige man uit de gemeente Westerveld is zijn rijbewijs voorlopig kwijt.

Tijdens een snelheidscontrole van de politie in Hoogersmilde reed de man met 134 kilometer per uur langs het Oranjekanaal. Daar geldt een een maximumsnelheid van 60 kilometer per uur. De man kon direct zijn rijbewijs inleveren.