Drentse winkelketen Op=OP neemt Blokker-winkels over

PEIZE - Meer dan dertig filialen van winkelketen Blokker komen in handen van het Drentse bedrijf Op=Op Voordeelshop.

De eerste omgebouwde winkels moeten volgens De Telegraaf begin oktober opengaan. De laatste winkels zijn voor eind december omgebouwd.Blokker maakte in mei bekend dat het honderd winkels sluit vanwege financiële problemen. Ook zusterbedrijf Marskramer sluit honderd winkels. Of daar ook winkels in Drenthe bij zijn, is nog altijd niet duidelijk.Op=Op Voordeelshop is een discounter in drogisterijproducten die in 1977 is opgericht in Klazienaveen. Inmiddels heeft het bedrijf, waarvan het hoofdkantoor in Peize zit, op dit moment zo'n 130 winkels in Nederland en breidt het ook uit naar de Antillen.Op=Op Voordeelshop wil met de overname van de Blokker-winkels een betere landelijk dekking krijgen. Het bedrijf wil uiteindelijk doorgroeien naar zo'n driehonderd winkels. Of ook Drentse Blokker-filialen worden omgebouwd tot Op=Op-winkels is nog niet bekend gemaakt.