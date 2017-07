Auto tegen boom in Assen: inzittenden gevlucht

De auto raakte flink beschadigd (foto: Persbureau Meter) Onderzoek in en rond de auto (foto: Persbureau Meter)

ASSEN - Aan De Wouden in Assen is vanavond een auto tegen een boom gebotst. Toen de politie de zwaar beschadigde auto vond, waren de inzittenden verdwenen.

Vermoedelijk is de auto in een bocht in de slip geraakt en verloor de bestuurder daardoor de macht over het stuur.



In de auto zouden twee mensen hebben gezeten. De politie is in de buurt op zoek naar de inzittenden, maar er is nog niemand gevonden.