Fiets4Daagse wil groeien naar 15.000 deelnemers

De Fiets4Daagse wil een jonger imago (foto: archief RTV Drenthe)

WESTERBORK - De Drentse Fiets4Daagse wil zichzelf komend jaar opnieuw uitvinden. Daarom is de organisatie bezig met plannen voor een nieuwe aanpak. Vanaf volgend jaar mikt de Fiets4Daagse op 15.000 deelnemers.

De afgelopen jaren deden jaarlijks zo'n 10.000 tot 12.000 fietsers mee. Hoe denkt de organisatie er vanaf 2018 3.000 bij te krijgen? "In ieder geval door ons meer op gezinnen met kinderen te gaan richten", zegt voorzitter Jan Broertjes.



"Natuurlijk zijn we heel blij met het grote aantal 55-plussers dat meedoet, omdat maar we willen tegelijkertijd ook toe naar een wat jonger imago."



Activiteiten op de routes

Broertjes: "We hadden voor kinderen al de 4Kidsroute. Dat concept willen we versterken en verder uitbreiden." Hoe dat er precies gaat uitzien, wordt in de loop van dit jaar verder uitgewerkt, laat Broertes weten. "Wat wel duidelijk is, is dat we niet alleen willen vernieuwen in het fietsen, maar door allerlei activiteiten eromheen op de routes." Ook gaan startplaatsen activiteiten opzetten aan de hand van thema's.



Groot ontbijt

"Op dit moment is in de startplaatsen Westerbork en Meppel op de woensdagochtend een gezamenlijk ontbijt voor alle deelnemers. Hoe mooi zou het zijn als we dat vanaf volgend jaar op die ochtend in alle startplaatsen gaan doen? Dan zitten er dus zo'n 15.000 fietsers tegelijk aan het ontbijt. Gedeputeerde Henk Jumelet werd zo enthousiast van dat plan dat hij namens de provincie meteen 15.000 euro heeft toegezegd."



Fiets4Daagse dit jaar

De Drentse Fiets4Daagse bestaat 52 jaar en is volgens Broertjes belangrijk voor de Drentse economie, omdat het evenement veel toeristen naar onze provincie trekt. De opening van de Fiets4Daagse is dit jaar op maandagavond 24 juli in Westerbork. De vierdaagse zelf begint dinsdag 25 juli.



"Omdat het aantal fietsers dat één dag meedoet toeneemt, houdt iedere startplaats dit jaar één bijzondere dag waarop extra wordt uitgepakt", zegt Broertjes. In totaal zijn er zeven startplaatsen voor 'gewone' fietsers een één voor mountainbikers.