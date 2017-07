PEC Zwolle te sterk voor FC Emmen in eerste echte testcase (met samenvatting)

VOETBAL - FC Emmen heeft de eerste serieuze testcase in de voorbereiding op het nieuwe seizoen verloren. Eredivisieclub PEC Zwolle was op het veld van vv Wythmen, voor zo'n 1500 toeschouwers, met 3-0 te sterk.

Bij rust was het 2-0 door een strafschop van Bram van Polen en een goal van de nieuwe spits Piotr Parzyszek. Invaller Adham El Idrissi zorgde een kwartier voor tijd voor de 3-0 eindstand.Trainer Dick Lukkien was na afloop gematigd tevreden over het spel van zijn team. "Je moet niet vergeten dat PEC Zwolle vanavond de derde trainingsweek afsloot, terwijl wij pas op dag negen zitten in de voorbereiding. Toch heb ik genoten van het eerste kwartier, waarin we op 1-0 hadden moeten komen. Daarna moesten we misschien wel te ver achteruit en zorgden we voor te weinig gevaar, al had dat met wat meer finesse in de eindpass ook anders kunnen zijn"Lukkien liet voorafgaand aan het duel al weten dat hij in het duel tegen PEC Zwolle zou gaan starten met de spelers die ook een grote kans maken om de eerste competitiewedstrijd tegen RKC te spelen. De elf spelers die een basisplek hadden waren: Dennis Telgenkamp, Gersom Klok, Josimar Lima, Glenn Bijl, Hilal Ben Moussa, Willem Huizing, Youri Loen, Alexander Bannink, Mario Bilate en Cas Peters.Twee spelers die zichzelf voor de start van de competitie ook nog in de basis kunnen spelen zijn Keziah Veendorp en proefspeler Michael Chacon. Beide spelers vervingen direct na rust Ben Moussa en Huizing. "Ik ben niet ontevreden over het spel van deze vier. Natuurlijk moet het allemaal nog beter, in de afstemming en ook moeten ze wennen aan de manier waarop we graag willen spelen. Maar daarvoor hebben we nog even. Overigens hebben we nog niet een definitief oordeel geveld over Chacon. Daarom hebben we zijn proefperiode nog met een week verlengd", aldus Lukkien.Telgenkamp; Klok, Lima, Veldmate (70. Siekman), Bijl (70. Bakker); Huizing (45. Chacon), Ben Moussa (45. Veendorp), Bannink (84. Haydary), Loen; Peters, Bilate (70. Jasper): Boer, Ehizibue (75' Schenkeveld), Sandler (64' Van de Pavert), Marcellis (75' Van Looy), Van Polen (75' Kvída), Bakker (75' Van Wijnen), Thomas (46' Reijnders), Saymak (72' Van Putten), Israelsson (64' Witteveen), Parzyszek (72' El Idrissi), Mokhtar (75' Benschop).