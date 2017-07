Medewerkster verzorgingshuis Vries verdacht van bestelen bewoners

VRIES/ASSEN - Een medewerkster van een verzorgingshuis in Vries is opgepakt, omdat ze geld zou hebben gestolen van bewoners.

De vrouw van 40 uit Assen is begin deze week aangehouden en in de cel gezet. Inmiddels is ze weer op vrije voeten, meldt de politie De diefstallen begonnen vermoedelijk halverwege 2016. Volgens de politie zou het in ieder geval om elf incidenten gaan.Het onderzoek naar de rol van de medewerkster bij de diefstallen loopt nog. De politie zegt een dossier op te stellen en legt dit voor aan het Openbaar Ministerie.