Chinezen willen 'Drentse' mummie terug

Het Boeddhabeeld was in 2014 te zien in het Drents Museum (foto: RTV Drenthe)

ASSEN - Het Boeddhabeeld dat in 2014 te zien was tijdens een expositie in het Drents Museum in Assen was gisteren inzet van een rechtszaak.





Een Amsterdamse kunstverzamelaar had het object in zijn bezit. Hij zou het naar eigen zeggen hebben gekocht van een andere kunstverzamelaar. Maar de advocaat van de Chinese dorpelingen spreekt van 'roofkunst'.



Waar het beeld nu is, is onbekend. De kunstverzamelaar uit Amsterdam zegt het in 2015 van de hand te hebben gedaan aan een Chinese investeerder.



Voor de diefstal van het beeld is nooit iemand opgepakt. Het Boeddhabeeld bevat gemummificeerde overblijfselen van een monnik.



De rechter komt over zes weken met een uitspraak.





Reportage uit 2014 over de voorbereidingen van het Drents Museum voor de mummie-tentoonstelling



