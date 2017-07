NAM past tekst op website aan na klacht Milieudefensie

De NAM noemt gas nu 'de minst vervuilende fossiele brandstof' (screenshot: nam.nl) De NAM in Assen (foto: RTV Drenthe)

ASSEN - De NAM in Assen heeft een tekst op haar website aangepast na een klacht van Milieudefensie bij de Reclame Code Commissie (RCC).

Het bedrijf noemde gas eerst de 'schoonste fossiele brandstof', maar heeft dat nu veranderd in 'minst vervuilende fossiele brandstof'. Dat heeft Milieudefensie zaterdag gemeld.



Ondanks de tekstwijziging blijft de NAM van mening dat gas de schoonste fossiele brandstof mag worden genoemd. Milieudefensie is het daarmee oneens. De kwestie wordt aanstaande donderdag behandeld door de Reclame Code Commissie.



De RCC tikte begin vorige maand al de Noorse oliemaatschappij Statoil op de vingers. Die sprak in paginagrote krantenadvertenties ook van gas als schoonste brandstof. Deze uitspraken zijn misleidend, oordeelde de commissie, want ze suggereren dat fossiele brandstoffen schoon kunnen zijn en geen schade aan het milieu veroorzaken.