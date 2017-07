Showband Roden geeft optreden op snelweg: 'Iedereen ging toeteren'

De showband gaf een optreden midden op de snelweg (foto via Jordano Piloto)

RODEN - De showband van Muziekvereniging Noordenveld trakteerde automobilisten gisteravond op een wel heel bijzondere show.

Midden op de snelweg A50 vermaakten ze weggebruikers met een optreden, tijdens een file.



Verveling

"We waren met dik vijftig man op weg. Het stond muurvast. Dus dan stap je uit en ga je eerst lekker wat drinken. Maar dan begint de verveling toe te slaan. Toen kregen we het idee van: kunnen we niet van de gelegenheid gebruik maken om te repeteren?", vertelt Jordano Piloto van de showband.



Want de leden van de groep waren onderweg naar Kerkrade, om daar mee te doen aan de World Music Contest. Een soort olympische spelen voor muziekkorpsen.



Vermakelijk

Weggebruikers genoten van de 'repetitie' in de file. "Echt repeteren was het natuurlijk niet. Maar het was wel heel vermakelijk voor de mensen in de file. Iedereen ging toeteren en vond het bijzonder", aldus Piloto.



Vandaag repeteert de showband nog en vanavond hebben ze een optreden. Morgenochtend, kort voor twaalf uur, beginnen aan ze aan de wedstrijd.