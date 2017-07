Ruim 150 mensen beboet bij snelheidscontroles

NIEUW-AMSTERDAM/ERICA - Bij snelheidscontroles in Nieuw-Amsterdam en Erica zijn afgelopen maand in totaal 159 bestuurders beboet.

De politie hield er een aantal controles, vanwege klachten van omwonenden over hard rijdende auto's. Tijdens die controles zijn 1.300 voertuigen gecontroleerd.De extreemste overtreding werd gemeten bij een bestuurder die 96 kilometer per uur reed, waar 50 is toegestaan.De politie blijft de komende tijd controles houden.