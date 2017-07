Directeur: NAM verplaatste zich te weinig in gevoelens bevingsslachtoffers

ASSEN - De NAM in Assen heeft te weinig oog gehad voor emoties van mensen in het aardbevingsgebied bij de afhandeling van bevingsschade.

Dat zegt directeur Gerald Schotman tegen het ANP, meldt de NOS Schotman doelt daarbij met name op de aardbeving in het Groningse Huizinge in 2012. De NAM is te technisch bezig geweest en heeft zich te weinig verplaatst in de gevoelens van slachtoffers, erkent de directeur.Ook zegt Schotman in het interview dat de NAM veel eerder afstand had moeten nemen van het beoordelen en afhandelen van schadegevallen. Maar er was volgens hem buiten de NAM aanvankelijk onvoldoende kennis om dat te doen.Verschillende partijen, waaronder de NAM, verschenen deze week bij de Raad van State om hun belangen te behartigen. Dat gebeurde bijna vijf jaar nadat in Huizinge de zwaarste aardbeving ooit in de provincie Groningen werd gemeten.