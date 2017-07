Rémon Kwant uit Koekange naar WK inline-skaten

SKATEN - Rémon Kwant uit Koekange is geselecteerd voor het WK inline-skaten.

Het kampioenschap wordt van 3 tot en met 10 september gehouden in het Chinese Nanjing. Kwant doet mee in de categorie senioren heren. Andere Nederlanders in die categorie zijn Luc ter Haar, Ruurd Dijkstra en Rick Schipper.Deze maand maakte Kwant nog zijn opwachting op het EK skeeleren in het Portugese Lagos. En tijdens het Pinksterweekend deed hij mee aan het Nederlands Kampioenschap.