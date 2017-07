Bommetjesspringers gaan voor titel Börkerbom

Springen van de hoge duikplank (foto: RTV Drenthe / Ineke Kemper) Degene met de hoogste spetters wint (foto: RTV Drenthe / Ineke Kemper)

WESTERBORK - Het weer zat niet mee, maar van zwembadwater word je toch nat. Dus stonden er veertien deelnemers op de duikplank van zwembad de Boskamp in Westerbork.

Ze streden om de Börkerbom. Oftewel: een bommetje maken en degene met de hoogste spetters wint. In drie categorieën sprongen de bommetjesmakers van de duikplank af.



En de winnaars zijn.....

Neo Piek won in de categorie tot tien jaar. Zijn waterspetters kwamen tot 5 meter 60. Daan Visser bij tien tot en met twaalf jaar met een bommetje van 4 meter 70. In de categorie zestien jaar en ouder ging Albrecht Nijwening er met de beker vandoor. Zijn waterdruppels kwamen zelfs boven de meetlat uit: 6 meter 40.



De Boskamp organiseerde dit jaar voor het eerst de Börkerbom om wat meer bekendheid te krijgen voor het zwembad. De bedoeling is om de wedstrijd elk jaar te organiseren.