Straatroof bij parkeergarage in Assen

ASSEN - Een straatroof gisteren op de Nijlandstraat in Assen. Rond half twee werd er vlakbij de supermarkt in die straat iemand beroofd.

De straatroof speelde zich af bij de ondergrondse parkeergarage richting de Jumbo. Er is niet gedreigd met een wapen, en er is ook niemand gewond geraakt. Wel is er een klein geldbedrag buitgemaakt.De politie is op zoek naar getuigen.