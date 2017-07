Halfnaakte koperdief op heterdaad betrapt [update]

Koperdiefstal in het oude Verkeerspark in Assen (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - Op het oude Verkeerspark aan De Haar in Assen is vanmiddag een koperdief op heterdaad betrapt. Hij is gevlucht met een ontbloot bovenlijf.





Update: De verdachte is inmiddels aangehouden.



Een voorbijganger betrapte de man en belde de politie. De koperdief is een blanke man met een normaal postuur, ongeveer 1.80 meter lang, hij heeft donker haar, een baardje, en is ongeveer 40 jaar oud.