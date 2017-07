Motorrijder gewond onder maaier achter trekker

De motorrijder kwam onder de maaier terecht (foto: Persbureau Meter)

EURSINGE - Op de Hoogeveenseweg in Eursinge is vanmiddag een motorrijder onder een maaier die achter een trekker zat terecht gekomen.

De motorrijder is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.



De politie doet onderzoek naar hoe dit ongeluk kon gebeuren. De Hoogeveenseweg in Eursinge is hierdoor enige tijd afgesloten.