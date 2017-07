Caravanbrand Emmen slaat over op schuur

De caravan brandde volledig uit (foto: Van Oost Media) De rookpluim is in de wijde omgeving te zien (foto: Van Oost Media) Het vuur is overgeslagen op de schuur (foto: Van Oost Media)

EMMEN - Een caravan aan de Ermerweg in Emmen is volledig uitgebrand. De caravan stond naast een schuur, waarop het vuur is overgeslagen.

De caravan is volledig verwoest. De schuur raakte zwaar beschadigd.



De precieze oorzaak van de brand is nog onbekend, maar er zijn vermoedens van brandstichting na een inbraak in de caravan.