Eremetaal voor Ploeger, Ten Berge en Van Klinken op NK Atletiek

Wouter Ploeger pakte zilver op het NK (foto: Wouter Ploeger) Jorinde van Klinken (foto: archief RTV Drenthe)

ATLETIEK - Wouter Ploeger uit Assen en Tim ten Berge uit Exloo hebben zilver veroverd op het Nederlands Kampioenschap Atletiek in Utrecht. Ploeger werd 2e op de 1500 meter en Ten Berge kwam 29 centimeter te kort om de nationale titel te pakken bij het speerwerpen.

Jorinde van Klinken uit Assen, uitkomend voor Groningen Atletiek, pakte brons bij het kogelstoten. De pas 17-jarige atlete gooide 16,18 meter. Het goud ging naar Melissa Boekelman. De atlete van Prins Hendrik stootte 18,31 meter. Van Klinken deed ook mee aan de finale van het discuswerpen, had ook op dat onderdeel kans op een medaille maar door zes ongeldige pogingen bleef ze buiten de prijzen.



Ten Berge

Ten Berge (De Sperwers) moest zijn meerdere erkennen in Daan Meijer uit Apeldoorn, die na zes geldige pogingen tot 76 meter en 49 centimeter kwam. Emmenaar Ten Berge haalde in zijn enige geldige beurt 76.20 meter.



Wouter Ploeger

Wouter Ploeger uit Assen (AAC'61) was op de 1500 meter in 3:45,25 twee seconden langzamer dan Thijmen Kuper van Groningen Atletiek.



Overige prestaties

- Carolien van der Dam, Assen (AAC'61): 15e speerwerpen (39.74)

- Maarten Hendriks (AAC'61): 26e op 1500 meter in 4:10,41

- Noa Dhore (AAC'61): 15e bij het verspringen met 12 meter 78.

- Nadien ten Berge, Exloo (De Sperwers): 7e bij het speerwerpen (45.30)

- Charlene Okken, Assen (Groningen Atletiek): 6e bij kogelstoten met 14,41 meter.



Wessel van Veenen

Assenaar Wessel van Veenen (AAC'61) komt morgen nog in actie in de finale van de 800 meter. Hij plaatste zich vandaag als derde voor die finale in 1:15,59.