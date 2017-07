Patrick van der Tuin wint 'eigen' Lus van Roden

Patrick van der Duin wint Lus van Roden (foto: RTV Drenthe/René Posthuma)

WIELRENNEN - Als kind droomde Patrick van der Duin er al van om de Lus van Roden te winnen. Zaterdagavond kwam de droom voor de in Roden opgegroeide wielrenner uit. Na 100 km in de aanval te hebben gereden was Van der Duin de snelste in de sprint van een grote groep.

Geschreven door René Posthuma

Al in de eerste ronden zocht Van der Duin de aanval en nam met Roy Eefting, Jeff Vermeulen en Joey van Rhee een grote voorsprong op het peloton, waarin ook oud prof Lieuwe Westra anoniem zijn rondjes reed.



Koplopers

Nadat Van Rhee de koplopers moest laten gaan werd de voorsprong van de overige drie koplopers kleiner en met nog twintig ronden te rijden werden de koplopers achterhaald door een groep van vijf met onder meer Gert-Jan Bosman en Sander Iwema.



Het uitgedunde peloton haalde de koplopers weer terug, waarna in de slotronden Martijn Knol en Twan Brusselman de aanval zochten en op weg leken om onderling uit te maken wie er in Roden zou winnen. In de laatste ronde werden de twee koploper nog achterhaald, waarna Van der Duin de snelste was in de sprint. Johan Knol werd tweede en Arjan Stroetinga legde beslag op de derde plek.



Echt heel mooi

"Ik denk dat dit wel terecht was", aldus een dolgelukkige Van der Duin. "Ik heb er echt hard voor gereden. De laatste ronde was een haag van geluid, dat was echt heel mooi. Dat ik de sprint won was wel een verrassing, nadat ik 100 km op kop heb gereden."