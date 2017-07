Stapavond van tiener uit Gieten eindigt in de cel

Ondanks verzet, lukte het agenten de jongen in de boeien te slaan (foto: ANP XTRA/Lex van Lieshout)

ASSEN - Een jongen van 17 uit Gieten is afgelopen nacht in de cel beland, nadat hij zich misdroeg tijdens het uitgaan in Assen.





De verdachte is meegenomen naar het cellencomplex in Assen. Hij werd een café aan de Brinkstraat uitgezet, maar probeerde er toch steeds weer binnen te komen.Vervolgens is de politie ingeschakeld. Agenten hebben de jongen gevraagd naar huis te gaan. Maar dat weigerde hij. Uiteindelijk besloten de agenten hem te arresteren. Daarbij verzette de tiener uit Gieten zich volgens de politie De verdachte is meegenomen naar het cellencomplex in Assen.