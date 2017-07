Zanger Pascal hoopt met liedje over hete soep en buurvrouw op nieuwe hit

HOOGEVEEN - Zanger Pascal Schipper uit Hoogeveen heeft weer een nieuwe single uitgebracht.

Na het succes vanin 2016, vond hij het tijd voor een nieuwe plaat:De tekst van de plaat is geschreven door zanger René Karst. "René is heel veel op pad natuurlijk en alle gekke kreetjes die hij hoort, schrijft hij op. Een half jaar geleden ben ik bij hem geweest en zei ik: 'ik wil weer een nieuw liedje.' Dan pakte René zijn notitieboekje erbij en dan gaat hij die gekke kreetjes eens bij langs", vertelt zanger Pascal in het Radio Drenthe-programma Volkooren.Volgens de Hoogevener bevat het liedje allerlei waarheden. "Wij mannen onder elkaar weten het gewoon: soep moet heet zijn, de buurvrouw moet heet zijn en een biertje moet koud zijn."Schipper werd vorig jaar bekend bij het landelijke publiek. Zijn singlewas op een gegeven moment de meest aangevraagde plaat op Radio 2. "Het is zeker een hit geweest. Je moet gewoon een goede tekstschrijver aannemen. René Karst schrijft mijn teksten en hij is er geschikt voor", aldus de zanger.De volkszanger heeft het druk met optreden. "We doen zo'n beetje alle feestjes bijna die er in de regio zijn. Dit weekend even niet, want mijn moeder is jarig. Maar vanaf volgend weekend is het weer lekker druk."