Live: Triathlon van Klazienaveen

KLAZIENAVEEN - Voor de elfde keer is vandaag de Triathlon van Klazienaveen.

Deelnemers kunnen kiezen voor verschillende afstanden. Ze moeten zwemmen, fietsen en hardlopen. Het evenement is in de loop van de jaren uitgegroeid tot een evenement van formaat met deelnemers uit binnen- en buitenland.Voor meer informatie over het evenement kunt u terecht op triathlonklazienaveen.nl Vanavond in ons nieuwsprogramma Drenthe Nu op TV Drenthe een reportage over de triathlon in Klazienaveen.