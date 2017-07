Woensdag tropisch warm, stabiel zomerweer blijft uit

Woensdag wordt het 30 graden (foto: pixabay.com)

ASSEN - Komende week wordt het weer tropisch warm in Drenthe. Maar de hitte is van korte duur, verwacht RTV Drenthe-weerman Roland van der Zwaag.

Voorlopig is het nog wat koeler. "Vandaag hebben we verspreid wat motregen. In de middag is het zo'n 21 tot 22 graden. Vanavond kan de zon er even doorheen piepen, maar de bewolking overheerst", aldus de weerman.



Morgen ligt de temperatuur ook rond de 21 graden en is er opnieuw een mix van wolken en zon.



30 graden

Maar dinsdag wordt het beter. Van der Zwaag: "Vanaf dinsdag hebben we volop zonneschijn en wordt het al zo'n 22 tot 23 graden. Woensdag hebben we warme, vochtige, broeierige lucht. Het wordt dan plakkerig weer. En waarschijnlijk halen we dan de 30 graden wel. Maar dat wordt afgestraft met regen en onweersbuien."



Van der Zwaag verwacht dat na woensdag de temperatuur weer omlaag gaat naar zo'n 22 of 23 graden. "Stabiel zomerweer zit er voorlopig nog niet in", aldus de weerman.