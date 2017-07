Live: De Grote Prijs bij CH De Wolden [afgelopen]

PAARDENSPORT - In Veeningen werd vandaag gestreden om de Grote Prijs bij CH De Wolden. De Mexicaan Ernesto Canseco ging er met de Grote Prijs bij CH De Wolden vandoor.

De wedstrijd was live te zien op RTV Drenthe en op de site.Het concours hippique in Veeningen ging afgelopen donderdag van start . Vandaag is voorlopig de laatste dag. CH De Wolden gaat volgende week donderdag weer verder en duurt dan ook tot en met zondag.