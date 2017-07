Color Run in Emmen wil volgend jaar 1.500 deelnemers

EMMEN - Twaalfhonderd of zelfs vijftienhonderd deelnemers bij de volgende editie van de Color Run in Emmen. Dat zijn de ambities van Johan Wachtmeester, mede-organisator van het evenement.

Dit weekend werd de Color Run voor het eerst gehouden in het Emmer centrum. Deelnemers liepen in witte kleding een parcours van 5,5 kilometer en werden onderweg 'bekogeld' met verf.Hoewel: verf? "Het is honderd procent biologisch. Het is namelijk een combinatie van gekleurd maizenapoeder en bakmeel", vertelt Wachtmeester. Het fenomeen Color Run raakte eerder enigszins in opspraak.Het RIVM waarschuwde dat de poeders brandbaar kunnen zijn of gezondheidseffecten kunnen veroorzaken. Maar met die risico's viel het bij de Color Run in Emmen wel mee, volgens Wachtmeester.De eerste editie trok dit weekend 900 deelnemers naar Emmen. "Dat heeft onze verwachtingen absoluut overtroffen. We hadden eigenlijk gerekend op zo'n 500 mensen. Want we wilden het ook niet te groot hebben voor de eerste keer", zegt Wachtmeester. Onderweg waren alleen maar lachende gezichten te zien, volgens de organisator.Of er volgend jaar een nieuwe editie komt, hangt nog af van een evaluatie met de betrokken partijen. Maar als het aan Wachtmeester ligt wel. "En dan willen we wel twaalfhonderd tot vijftienhonderd deelnemers. De basis ligt er nu, dus dat moet lukken."Wachtmeester weet al wel een verbeterpuntje voor de editie van volgend jaar. "Dan willen we een aparte loop houden voor de kinderen. Die liepen nu tussen de volwassenen in."