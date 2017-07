Twee auto's botsen voor de bioscoop in Emmen

De twee auto's botsten vanmiddag voor de bioscoop (foto: Herman van Oost)

EMMEN - Voor de bioscoop in Emmen is vanmiddag een ongeluk gebeurd.

Op de N381 voor het gebouw kwamen twee auto's in botsing. Beide auto's raakten zwaar beschadigd. Een ambulance kwam ter plaatse.



Wat de oorzaak van het ongeval is, is nog niet bekend.