Sven Strijk oppermachtig in halve triathlon Klazienaveen

Triathlon Klazienaveen (Foto: RTV Drenthe/René Posthuma)

TRIATHLON - Sven Strijk heeft met overmacht de elfde editie van de halve triathlon van Klazienaveen gewonnen. Strijk bouwde met het fietsen een grote voorsprong op en gaf die tijdens het hardlopen niet meer uit handen. Bij de vrouwen ging de zege naar Rahel Bellinga.

Na 1,9 km zwemmen zat Strijk in de kopgroep en na een snelle wissel pakte de inwoner van Bodegraven direct een voorsprong en bouwde die tijdens de 90 km fietsen steeds verder uit.



Met een voorsprong van zes minuten begon Strijk aan de halve marathon en zag zijn leidende positie niet meer in gevaar komen. Op grote achterstand werd Milan Brons tweede voor Stefan van der Pal. Een uitstekende prestatie van Van der Pal, die vorige week nog de hele triathlon van Friesland, de Frysman triathlon, had gewonnen.



Bij de vrouwen ging de winst naar Rahel Bellinga, voor Danielle Riem en Corien Wegkamp, uit Zwartemeer werd derde. Janien Lubben uit Emmen werd vijfde.