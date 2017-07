Ernesto Canseco wint Grote Prijs bij CH De Wolden

Winnaar Ernesto Canseco uit Mexico, met burgemeester Roger de Groot (foto: RTV Drenthe/Steven Stegen) Uitslag CH Wolden (foto: RTV Drenthe)

PAARDENSPORT - De Mexicaan Ernesto Canseco heeft de Grote Prijs bij CH De Wolden gewonnen.

Er waren acht deelnemers in de barrage. De 31-jarige Mexicaanse ruiter reed als derde met zijn paard Celebrity VDL. De Nederlander Lars Kuster eindigde op de tweede plek.



Vanaf het begin

Canseco rijdt al 16 jaar voor de VDL Stud in het Friese Bears. Vanaf het begin is hij deelnemer op CH De Wolden. Deze overwinning was zijn eerste Grand Prix zege. Al was het niet gemakkelijk: "Het was best een lastig parcours. Er stond een delicate dubbelsprong en ook de entourage is voor de paarden indrukwekkend," vertelt Canseco.



Tweede plek

De 19-jarige Lars Kuster uit Stokkum was zeer verrast met zijn tweede plek. Hij was al blij dat hij zich had geplaatst voor de Grote Prijs. in de barrage besloot hij geen grote risico's te nemen en dat resulteerde in de tweede plek.



Voorzitter Christiaan Hendriksen keek zeer tevreden terug op de eerste week. "Het stond weer als een huis. We vormen met alle vrijwilligers een goed geoliede machine."



Het concours hippique in Veeningen ging afgelopen donderdag van start. Vandaag was voorlopig de laatste dag. Volgende week donderdag gaat CH De Wolden weer verder.