1-0 winst voor Miedema met Oranje Leeuwinnen

VOETBAL - De Nederlandse vrouwen hebben vanavond hun eerste 1-0 zege geboekt tegen Noorwegen tijdens het EK in eigen land.

Vivianne Miedema uit Hoogeveen miste een aantal kansen en scoorde niet in deze eerste wedstrijd.In de 66ste minuut viel het doelpunt voor Oranje, gescoord door Shanice van de Sanden.De volgende wedstrijd van Oranje is op donderdag in Rotterdam. Dan spelen de Nederlandse vrouwen tegen Denemarken.