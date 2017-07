Vrouwen beginnen EK met winst tegen Noorwegen

VOETBAL - De Nederlandse vrouwen hebben vanavond hun eerste zege geboekt op het EK in eigen land. De Oranje Leeuwinnen wonnen in Utrecht met 1-0 van Noorwegen. Vivianne Miedema omschreef de opening van het EK als een droomstart. Zelf scoorde ze niet vandaag.

"Ik heb lekker gevoetbald, kansen gecreëerd voor mezelf en voor anderen. Ik weet dat die bal er de volgende wedstrijd wél invliegt".In de 66ste minuut viel het doelpunt voor Oranje. Lieke Martens gaf de voorzet en Shanice van de Sanden kopte de bal in het doel. "Het is lekker om zoveel kwaliteiten in het team te hebben'' reageert Miedema na de wedstrijd. "Dit is een goed begin van het EK, iedereen stond er voor 100 procent. De kop is er af. Als we dit volhouden, kunnen we mooie dingen doen op dit toernooi."De volgende wedstrijd van Oranje is donderdag in Rotterdam. Dan spelen de Nederlandse vrouwen tegen Denemarken.