Koninklijke onderscheidingen voor vrijwilligers in Tynaarlo

De twee mannen werden benoemd tot Lid in de orde van Oranje-Nassau (foto: ANP)

TYNAARLO - Een grote verrassing voor Roelof van Wijk en Jan Pieters uit Tynaarlo. De twee mannen kregen zaterdag een Koninklijke Onderscheiding uit handen van burgemeester Marcel Thijsen. Ze werden benoemd tot Lid in de orde van Oranje-Nassau.



De mannen kregen de onderscheiding voor hun inzet voor Tynaarlo. Zo zijn beide mannen vrijwilliger, actief in meerdere commissies en betrokken bij de organisatie van vele activiteiten.



Foto-tentoonstelling

Jan Pieters zet zich onder andere in voor stichting Dorpsbelangen Tynaarlo voor bijvoorbeeld het verslepen van bomen of het plaatsen van een bankje. In 1995 stelde hij een maand lang zijn schuur open voor een foto-tentoonstelling en verder zet hij zich in voor de ijsvereniging.



Optochtencommissie

Ook Roelof van Wijk is betrokken bij de ijsvereniging. Verder is hij onder andere voorzitter van het Shantykoor in Rolde en voorzitter van de optochtencommissie.