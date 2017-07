Winnende meters Mollema vanuit het commentaarhokje

De tour vanuit het commentaarhok (foto: shot uit video)

VRIES - De eerste Nederlandse zege van deze tour is een feit. Groninger Bauke Mollema pakte vandaag de winst. Tijdens de vijftiende etappe in de Tour kwam Mollema in Le Puy-en-Velay als eerste over de finish.





Normaal gesproken is Dijkstra alleen te horen tijdens de Tour de France, maar collega's van het Duitse ARD brachten hier vandaag verandering in. Zij zaten naast de Nederlandse commentatoren en filmden de laatste meters van Mollema vanuit de ruimte van de commentatoren.



Het verslaan van een Nederlandse overwinning ziet er zo uit:

