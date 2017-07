Man aangehouden na botsing tegen boom

De auto botste tegen een boom (foto: Persbureau Meter)

HIJKEN - Een man is vanochtend ter hoogte van Oranjekanaal Zuidzijde in Hijken met een auto tegen een boom gereden. Hij is aangehouden voor verboden wapenbezit.

De man ging er na het ongeluk vandoor. De politie trof de bestuurder even later in een nabijgelegen woning. De man had een verboden wapen in bezit en is daarom aangehouden.