Man mishandelt vrouw op straat in Meppel

MEPPEL - Een vrouw is vanochtend in Meppel door een man mishandeld. Ze raakte onder andere gewond aan haar rug en is door de ambulance meegenomen naar het ziekenhuis.

De mishandeling gebeurde in de Molenstraat in het centrum van Meppel. Waarom de man de vrouw toegetakeld heeft is niet bekend. De twee waren bekenden van elkaar. De dader is op een fiets richting Havelte gevlucht.



De vrouw heeft nog geen aangifte gedaan.