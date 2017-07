Drenten in de Tour: 'Het was iets heel groots, wat Mollema daar opvoerde'

VRIES - Het was een glorieuze dag gisteren voor de wielersport in Nederland. Bauke Mollema uit Groningen won als eerste Nederlander een etappe in de Tour de France van dit jaar. NOS-commentator Herbert Dijkstra uit Vries blikt terug op die overwinning in Le Puy-en-Velay.

We gaan staan, Bauke Mollema wint! Wint in de Tour! En op wat voor manier. Een lange solo, tegen de wind in, zo als-ie altijd heeft getraind in het Groningse land. En vandaag doet-ie dat in Frankrijk. Die armen mogen de lucht in. Hij kijkt eens. Het zal toch niet waar zijn, denkt-ie. Het is waar! Bauke Mollema. Hij wint vandaag. Fantastisch gedaan. Wauw, wat is dit mooi! NOS-commentator Herbert Dijkstra

"Het is rustdag vandaag, maar ik was vroeg wakker. Dit hadden de Nederlanders even nodig. Het was een schitterende overwinning gisteren, absoluut. Het geeft ons een goed gevoel. Je kijkt toch met meer plezier en opwinding naar zo'n finale", aldus Dijkstra.De commentator kent de renner uit Groningen persoonlijk. "Ik ken zijn hoogte- en dieptepunten in zijn carrière. Dat hij nu dit presteert en de manier waarop, is wel heel bijzonder. Na afloop had ik wel een mooi moment. Je staat in die hectiek, in de drukte, de huldigingen. Tussen de hekken door zag ik 'm zitten, interviews geven. Ik zwaaide even en hij kwam dan toch gelijk even naar mij toe. We hebben toch wel even dat moment beleefd, dat hij daar over de streep kwam. Toch wel heel bijzonder, voor ons ook."Dijkstra was niet verrast door de overwinning van Mollema. "Hij kreeg in deze Ronde van Frankrijk een andere rol: namelijk die van aanvaller en helper van Trek-kopman Alberto Contador. En zo veel kansen krijg je niet. Dat-ie dit kon, verrast mij niet. Dat heeft-ie vaker laten zien. Maar dit was wel een hele zware etappe. Er zaten vier mannen kop over kop achter hem te rijden. Daarom heb ik ook gezegd, al die jaren fietsen in Groningen tegen de wind in naar school, komt hem nu van pas. Hij had tegenwind in de finale, dertig kilometer solo rijden. Het was wel iets heel groots, wat-ie daar opvoerde. Dat was zeker zo."Mollema zit in de Stichting Fiets voor een Huis die Dijkstra heeft opgezet. "Daarom hebben wij buiten het wielrennen ook af en toe contact. Ik heb hem daarbij betrokken en dat heeft hij in volle overtuiging gedaan. Dat betekent dat er jaarlijks gefietst wordt, tegen de Galibier op en af en toe doet hij mee. Dat is geld bij elkaar fietsen voor Bangladesh, een arm land. Het gezicht voor die stichting is Mollema. Dat is de reden dat we buiten de koers om contact hebben. Het is dan wel leuk dat hij dit nu presteert", zegt Dijkstra.Vandaag hebben de renners hun tweede en laatste rustdag in de Tour. Morgen gaat de zestiende etappe van Le-Puy-en-Velay naar Romans-sur-Isère. "Alle ploegen geven persconferenties, ook Mollema. Voor hem een hele mooie, want hij kan terugblikken op zijn overwinning. Wij zoeken de finishplaats van morgen op. Dan gaan we richting de Alpen en dan krijgen we het slotstuk van de Tour", blikt Dijkstra vooruit.