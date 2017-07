Halve triathlon Klazienaveen wil grootste van Nederland worden

TRIATHLON - De organisatie van de halve triathlon in Klazienaveen wil dat het evenement de grootste wordt van Nederland. Daarvoor moet het parcours wel naar Emmen verhuizen.

Er is ontzettend veel publieke belangstelling, het is een feestje aan het worden. Wim Sibum

Iron Man, een wereldwijde organisator van triathlonevenementen, heeft volgens bestuurslid Wim Sibum grote interesse om het evenement op te nemen in haar programma.Dit jaar werd de triathlon in Klazienaveen voor de elfde keer georganiseerd. "In een kort aantal jaren zijn we een klassieker geworden en er zijn steeds meer mensen die zeggen: ja, Klazienaveen zetten we sowieso in onze agenda", vertelt Sibum. Volgens hem is de traithlon al de grootste van het noorden voor volwassen deelnemers. "Bij de kids traithlon zijn we de grootste van Nederland geworden."Volgens Sibum moet het daarom ook wel goed komen met de Ironman-organisatie. Onlangs zijn er gesprekken gevoerd met de Nederlandse Triathlon Bond en die is volgens hem positief. "Ze zeggen: wat hier in in Klazienaveen gebeurt op triathlongebied, dat zien we nergens anders in Nederland." De triathlonbond stelt zich op als tussenpersoon, tussen de organisatie in Klazienaveen en de Ironman-organisatie.Als de naam Ironman aan het evenement in Klazienaveen hangt, verwacht Sibum dat de wedstrijd zo'n 4.000 tot 5.000 deelnemers moet gaat trekken. "Dat betekent dat we moeten uitwijken naar de Grote Rietplas in Emmen."Dat het evenement straks enorm groeit, is geen belemmering volgens het bestuurslid van de triathlon. "Wij hebben sportverenigingen die mensen leveren, we hebben mensen uit de zakenwereld die zeggen: we gaan ons personeel inzetten. We zijn niet alleen een klassieker voor de atleten, maar er zijn ook heel veel mensen die met plezier vrijwilliger willen worden bij onze organisatie. We werken met zo 450 mensen op zo'n evenement", zegt Sibum.Of het gaat lukken of niet, dat leidt volgens Sibum geen twijfel. "Dat gaat absoluut lukken", besluit het bestuurslid van de triathlon.