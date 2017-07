Stelling: Vrouwenvoetbal is leuk om naar te kijken

ASSEN - De Nederlandse vrouwen, met Vivianne Miedema uit Hoogeveen in de spits, hebben de eerste voetbalwedstrijd op het EK in eigen land gewonnen. De Oranje Leeuwinnen waren met 1-0 te sterk voor Noorwegen.

Ondanks dat mannenvoetbal in Nederland over het algemeen populairder is, trokken de Oranje Leeuwinnen een recordaantal kijkers.Volgens de NOS hebben gisteravond ruim 2,1 miljoen mensen gekeken naar de overwinning van Nederland . Ter vergelijking: dat is meer dan de 1,8 miljoen kijkers tijdens de Champions League-finale tussen Real Madrid en Juventus bij de mannen. Het vorige kijkcijferrecord van het vrouwenvoetbal stond op gemiddeld 1,5 miljoen kijkers. Er werd toen massaal gekeken naar het halve finaleduel Engeland - Nederland op het EK van 2009.De populariteit van het vrouwenvoetbal in Nederland groeit. Wat vindt u: is vrouwenvoetlbal net zo leuk als mannenvoetbal? Of blijft mannenvoetbal 'winnen' van vrouwenvoetbal?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 uur en 18.00 uur naar 0592-331188 of kijk op Facebook.com/RTVDrenthe en laat uw reactie achter.Gisteren ging de stelling over FC Emmen: verbieden FC Emmen - Plymouth Argyle FC is onzin. 47 procent van de stemmers vond een verbod onzin en was het dus eens met de stelling. 53 procent was voor een verbod op de wedstrijd. In totaal stemden er 1.245 mensen.