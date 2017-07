Voormalige raad van toezicht RSG Wolfsbos moet salaris terugbetalen

RSG Wolfsbos in Hoogeveen (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN/HOOGEVEEN - Vijf ex-leden van de raad van toezicht van Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoogeveen moeten in totaal ruim 7.000 euro terugbetalen.

Geschreven door Annemiek Meijer

De kantonrechter in Assen heeft de vijf daartoe veroordeeld, omdat ze zichzelf in 2015 te veel salaris hebben toebedeeld. Ze deden dit bovendien zonder overleg met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de onderwijsstichting, waarvan RSG Wolfsbos de grootste school is.



Vertrouwensbreuk

De voormalige leden van de raad van toezicht (rvt), die begin november 2015 aftraden vanwege een vertrouwensbreuk met de medezeggenschapsraad, stapten vorig jaar zelf naar de rechter. Ze meenden dat ze nog geld te goed hadden van de onderwijsstichting. De vijf claimden een totaalbedrag van bijna 20.000 euro, hun salaris over de tweede helft van 2015 tot 6 november, de datum dat ze opstapten.



Na een slepende rechtszaak, die meer dan een jaar heeft geduurd, heeft de rechter bepaald dat de vijf geen recht hebben op het geld. Ze hebben zonder overleg met de medezeggenschapsraad - bestaande uit ouders en schoolpersoneel - hun salaris verhoogd, omdat ze vonden dat hun taken waren uitgebreid.



De medezeggenschapsraad voelde zich geschoffeerd. Ze vroeg meerdere keren om uitleg en inzage in de notulen van de vergadering waarin de rvt de salarisverhoging had afgesproken, maar ze kreeg niks te zien. De Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoogeveen sprak van een autoritair optreden. Een gevolg van de salarisverhoging was dat de stichting moest bezuinigen, terwijl het al afstevende op een tekort van vier ton.



Salarissen onder vergrootglas

Volgens de rechter hadden de vijf kunnen weten dat hun besluit tot onbegrip zou leiden “in een tijd waarin salarissen van bestuurders onder een vergrootglas liggen.” Ook wijst de rechter erop dat het gaat om publieke middelen. Hun besluit om het salaris te verhogen is volgens de rechter ook niet rechtsgeldig. De onderwijsstichting hoeft de vijf daarom niks te betalen.



De voormalige rvt-leden komen extra bedrogen uit, omdat de rechter vindt dat zij wél de portemonnee moeten trekken. Ze voerden de salarisverhoging begin 2015 in. Omdat hun besluit niet rechtsgeldig is, moeten zij het te veel ontvangen geld over het eerste half jaar – ruim 7.000 euro - terugbetalen aan de onderwijsstichting.



Nieuwe raad van toezicht

De Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoogeveen heeft sinds vorig jaar een nieuwe raad van toezicht. Die heeft niks met de rechtszaak te maken.