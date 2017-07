Mannen met gestolen pinpassen uit Emmen te zien in Opsporing Verzocht

EMMEN - Morgenavond laat het tv-programma Opsporing Verzocht beelden zien van drie personen die in Amsterdam pinnen met gestolen pinpassen uit Emmen.

De twee pinpassen werden in december 2016 gestolen bij een bedrijf in Emmen aan de Phileas Foggstraat. Even later werd er met de passen gepind bij een pinautomaat en een casino in Amsterdam.De beelden waren al te zien op de site van de politie . Morgen wordt via Opsporing Verzocht nogmaals de hulp van het publiek gevraagd. Het programma begint rond 20.30 uur en is te zien op NPO 1. De herhaling is op woensdag te zien op NPO 2 rond 11.40 uur.