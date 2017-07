Enquête: We kamperen het liefst in Nederland

ASSEN - We blijven met z'n allen het liefst in Nederland op de camping deze zomervakantie. Maar we blijven niet in onze eigen provincie.

Dat blijkt uit de vakantie-enquête van RTV Drenthe waar 1.200 mensen aan meededen. Van de ondervraagden gaat 59 procent dit jaar op vakantie. Maar liefst 94 procent doet dat binnen Europa.Kamperen is favoriet, want bijna 46 procent van de ondervraagden in onze enquête staat deze zomer op de camping.Henny van den Berg uit Assen is zo'n typisch Drentse vakantieganger. Ze staat op camping Langeloër Duinen in Norg. "Het is de omgeving, de ruimte, de rust en de temperatuur. Van mij hoeft het niet zo heet te zijn," aldus Van den Berg over de charme van het kamperen in eigen land.Als vervoersmiddel kiezen de Drentse ondervraagden in 70 procent van de gevallen voor de auto, gevolgd door het vliegtuig met bijna 23 procent.Vakantiegangers die met de auto gaan, moeten in heel Europa rekening houden met afwijkende regels. De ANWB wijst automobilisten er op dat in veel Europese steden bijvoorbeeld milieuzones zijn. Sinds dit jaar ook in Parijs.Verder zijn radarverklikkers in de meeste Europese landen verboden en dat geldt in Duitsland ook voor dashcams. Bumperklevers komen bij onze oosterburen ook flink op de koffie. In Duitsland staan daar hoge boetes op.In Frankrijk dienen vakantiegangers hun eigen alcoholtest bij zich te hebben en zijn oortjes verboden. Daarnaast is rijden met slippers taboe, net als in Spanje.Het vakantiegedrag van de ondervraagden wijkt overigens weinig af van dat van de rest van Nederland. Want uit cijfers van de ANWB blijkt dat 11 miljoen mensen een week of langer op vakantie gaan en daarvan blijven 2,7 miljoen in Nederland.Zo'n 1,2 miljoen mensen gaan naar Frankrijk, al sinds jaar en dag de populairste buitenlandse bestemming. Wel gaan landelijk gezien meer mensen naar Spanje. Dat scoort een derde plaats, Duitsland een vierde plaats en Italië een vijfde plaats.Van de Drentse ondervraagden boekt 65 procent de vakantie online en 10 procent via het reisbureau. Zo'n 15 procent gaat op de bonnefooi.