Nieuwe grote theaterproductie naar Drenthe: Mammoet

ASSEN - Regisseur Tom de Ket wil opnieuw een grote theaterproductie beginnen in Drenthe: Mammoet. De locatievoorstelling gaat over de oertijd.

In de zomer van 2019 moet de voorstelling te zien zijn. Waar dat is, is nog niet bekend. Duidelijk is dat de nieuwe voorstelling in ieder geval niet op de plek komt van Het Pauperparadijs, dat bij het Gevangenismuseum in Veenhuizen wordt opgevoerd. Wel moet de voorstelling even groot worden. De Ket denkt aan duizend zitplaatsen en veertig voorstellingen.Als alles doorgaat zoals gepland, wordt dit de derde theaterproductie die De Ket organiseert in Drenthe. Eerder maakte hij Het Pauperparadijs en de Drentse Blues Opera, die beide wegens succes ook naar het Amsterdamse Carré zijn gehaald."Ik ben geboren en getogen in Drenthe", zegt Tom de Ket. "Ik breng daarom ook graag verhalen die met Drenthe te maken hebben tot leven. En de oertijd, die hoort helemaal bij Drenthe. Hier voel je de connectie, de grafheuvels, de hunebedden. Ik wil de oertijd spiegelen aan deze tijd. Zijn we nu zoveel veranderd?"De theatermaker is nog in gesprek met de provincie en Staatsbosbeheer en moet nog veel regelen voordat alles rond is. "Maar de wil is er", vertelt De Ket. En hij heeft goede hoop dat ook deze voorstelling weer een succes wordt. "Ik denk dat dit thema ongelofelijk tot de verbeelding spreekt en dat dit iets wordt dat mensen willen meemaken."