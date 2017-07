Speeltuin bij bosbad in Vledder geopend

VLEDDER - De eerste fase van de verbouwing van het bosbad in Vledder is afgerond. Afgelopen weekend werd de nieuwe speeltuin bij het bad geopend.

De speelweide is twee keer zo groot geworden. Ook zijn er nieuwe speeltoestellen geplaatst. Afgelopen mei liet het bestuur van het openluchtzwembad weten dat het ook in de herfst en winter bezoekers wil trekken, om in de speeltuin te spelen of een kop koffie te drinken."We gaan nu aan de slag met het terrein voor de ingang", vertelt bestuurslid Johan Trompetter. "Je ziet het zwembad vanaf de weg niet. Daar moeten we wat aan doen." Daarnaast is het de bedoeling dat de kiosk een strandtent wordt.Het bad betaalt de uitbreiding onder meer met een Europese subsidie van zo'n 100.000 euro. Ook betaalt de gemeente Westerveld mee, net als de lokale middenstand. Daarnaast steken vrijwilligers de handen uit de mouwen.