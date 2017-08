Onbekende kampioenen: 'Het water is elke keer anders'

Ramon Ansing hoopt ooit wereldkampioen te worden (foto: RTV Drenthe)

RODEN - Ramon Ansing uit Roden raakte op jonge leeftijd enthousiast over vissen en reist de hele wereld over voor wedstrijden. Hij is sportman van het jaar in de visserij. Zijn ultieme doel? Het winnen van een wereldkampioenschap.

"Dat zou de ultieme beloning zijn voor alle tijd en energie die ik erin heb gestoken", aldus Ramon.



Dat vissen soms saai wordt genoemd, vindt de visser uit Roden onzin: "Het water is elke keer anders. Vissen azen elke dag anders. Je moet je iedere dag weer aanpassen aan de omstandigheden."



Ramon is elke weekend bezig met vissen. Doordeweeks werkt hij in een hengelsportzaak.