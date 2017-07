Koning en koningin openen Nationaal Monument MH17

VIJFHUIZEN/RODEN - In het Noord-Hollandse Vijfhuizen is vanmiddag het Nationaal Monument MH17 door koning Willem-Alexander en koningin Máxima geopend.

Het koningspaar liepen met zonnebloemen naar het gedenkteken, midden in het herdenkingsbos. In dat bos is voor elk slachtoffer van de rampvlucht MH17 een boom geplant. Bij de ramp met de MH17 kwamen Rob van der Linde, zijn vrouw Erla Palm en hun kinderen Merel en Mark uit Roden om het leven.Na de onthulling volgde een defilé voor alle ruim tweeduizend nabestaanden en andere gasten van de ceremonie langs het gedenkteken. Vlak daarvoor was er een herdenking waarbij nabestaanden de namen voorlazen van alle omgekomen 298 inzittenden, zoals ook bij eerdere herdenkingen gebeurde. Er waren korte toespraken, een gedicht, muziek en er werd een minuut stilte gehouden.Vandaag is het precies drie jaar geleden dat het vliegtuig met 298 inzittenden, onder wie 196 Nederlanders, boven Oost-Oekraïne werd neergehaald met een Buk-raket. Veel andere slachtoffers kwamen uit Maleisië en Australië. De Boeing 777 stortte neer boven een conflictgebied, waar pro-Russische separatisten en het Oekraïense leger tegen elkaar vechten.Het nu nog jonge herdenkingsbos in Vijfhuizen met verschillende soorten bomen heeft de vorm gekregen van een lusvormig lint. Elke boom heeft een naamplaatje. De bomen staan voor groei, hoop en leven. In het midden staat een lange wand met daarvoor een gedenkteken, een oog dat omhoog is gericht. In het oog staan alle namen gegraveerd.