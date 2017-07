Brand in rietgedekte woonboerderij Nijeveen

De brandweer heeft het vuur geblust (foto: Persbureau Meter)

NIJEVEEN - In een woonboerderij in Nijeveen is aan het einde van de middag brand uitgebroken.

Het vuur begon in het schuurgedeelte achter de boerderij. Waarschijnlijk vatte een werkbank als eerste vlam.



De brandweer zette groots in, omdat de boerderij een rieten dak heeft. Het vuur is inmiddels geblust. Er vielen geen gewonden.