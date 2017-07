'Er wordt nog altijd gezegd dat voetbal geen sport is voor vrouwen'

ASSEN - Vrouwenvoetbal zit in de lift. Gisteravond zagen meer dan twee miljoen mensen de wedstrijd tussen Nederland en Noorwegen tijdens het EK vrouwenvoetbal. De Oranje Leeuwinnen wonnen met 1-0.

Toch wordt er nog vaak te negatief gedacht over vrouwenvoetbal, vindt Loraine Kaan uit Assen. Daarom maakte zij als afstudeerproject een korte documentaire om het vrouwenvoetbal in een positiever daglicht te zetten. "Er wordt nog altijd gezegd dat vrouwen slap zijn, het niet aankunnen en dat voetbal geen sport is voor vrouwen", zegt ze. "Dat is niet terecht."Voor haar documentairefilmde ze bij verschillende voetbalclubs, zoals Achilles 1894, ACV, Asser Boys en LEO. "Voetbal is een harde sport. Er komt veel lichamelijk contact bij kijken, wat bij andere sporten niet altijd het geval is. Maar dat betekent niet dat het dan gelijk een mannensport is", vertelt Kaan."Als je naar de documentaire kijkt, zie je dat vrouwen het echt wel aankunnen en er ook gewoon hard ingaan", vervolgt ze. "En vrouwen stellen zich gewoon veel minder aan in het veld."Volgens Kaan zijn de reacties op haar documentaire goed. "Ik heb de film in de bioscoop gepresenteerd en kreeg allemaal positieve reacties."