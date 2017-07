RSG Wolfsbos blij met uitspraak over exorbitante vergoeding van raad van toezicht

HOOGEVEEN - "Ik ben blij met de uitspraak en ik denk dat het goed is voor scholen." Dat zegt directeur-bestuurder Dries Koster van RSG Wolfsbos over het oordeel dat het voormalige bestuur zichzelf niet zomaar een hogere vergoeding kon toebedelen.

De vijf leden van de raad van toezicht kenden zichzelf eind 2014 een loonsverhoging van 275 procent toe. De kantonrechter in Assen oordeelde dat daarvoor naar de omstandigheden gekeken moest worden. Bovendien was de medezeggenschapsraad niet om advies gevraagd."Het is wel degelijk exorbitant", vertelt Koster. "In die tijd hoorde die vergoeding bij de top drie van Nederland. En wij zijn niet zo groot dat de vergoeding gerechtvaardigd is of was."Volgens Koster tellen de scholen die onder de vlag van de stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoogeveen vallen tezamen ongeveer 1.850 leerlingen. De scholencombinaties in de top drie hebben tot 20.000 leerlingen.De directeur adviseerde de voormalige raad van toezicht 'het niet te doen', maar dat was volgens hem tegen dovemansoren gericht. Ook de omstandigheid dat er sprake was van leerlingdaling en dat destijds de lerarensalarissen al jaren niet waren verhoogd, maakte geen indruk op de raad.Volgens de directeur zullen ook andere scholen hun voordeel kunnen doen met de uitspraak. "We hebben altijd contact gehad met de VO-raad, de landelijk koepel van scholen in het voortgezet onderwijs. Die heeft ons gesteund en begeleid en van adviezen voorzien. En zij zijn ook oprecht blij met deze uitspraak."