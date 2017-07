Borger heeft zin in Oostermoerfeest: 'Het is op voorhand al geslaagd'

BORGER - Bogen zijn gebouwd, straatverlichting is geplaatst en er wordt nog druk geklust aan de praalwagens. Inwoners van Borger zijn in de ban van Oostermoer. Morgen gaat de voormalige landbouwtentoonstelling van start.

Eens in de vijf jaar is het Oostermoerfeest in Borger. "Als je kijkt hoe mooi het dorp nu is en hoeveel mensen eraan mee doen, dan is het op voorhand al geslaagd", zegt Erik Huizing van het plaatselijke organisatiecomité. Oostermoer was in het verleden vooral een agrarisch feest, maar is succesvol getransformeerd tot een groot dorpsfeest.In Borger lijkt er veel animo voor het feest, dat tot en met zondag duurt. Straten en buurten proberen elkaar te overtreffen met de mooiste versiering.In de Dalkampen heeft men gekozen voor het thema sixties. Buurtbewoners hebben borden geplaatst met afbeeldingen van bekende artiesten uit die tijd. Ook hangen er grammofoonplaten aan touwen langs de straat. "Hier wonen wat oudere mensen. Rock-'n-roll, dat is echt jeugdsentiment voor ons", vertelt Gerrit de Jong.Ook in de Koesteeg heeft men veel werk van de versiering. De bewoners in die straat hebben hun buurt helemaal in Franse sfeer gebracht. Zo staat er een miniatuuruitvoering van de Eiffeltoren en is er een enorme replica gebouwd van de Arc de Triomphe. Ook wordt de finish van de Tour de France nagebootst.Nieuw in het programma is de Midnight Walk. Verder zijn er vertrouwde onderdelen als de optocht op donderdag, de paardendag op zaterdag, een trekkertrek op zondag en een afterparty met barbecue en muziek. Burgemeester Jan Seton verricht morgenavond de opening van Oostermoer.