Gastouder staat terecht voor doodschudden baby uit Assen

ASSEN - De 30-jarige gastouder uit Assen die wordt verdacht van doodslag op de net 1-jarige baby Roos moet zich morgen voor de rechter verantwoorden.

Volgens het Openbaar Ministerie heeft de vrouw het meisje op 5 oktober vorig jaar zo hard door elkaar geschud dat ze twee dagen later aan haar verwondingen overleed.Dit staat ook wel bekend als het shaken-baby syndroom. Omdat het nekje van jonge kinderen nog erg kwetsbaar is, is de kans op hersenletsel groot als een kind hardhandig door elkaar wordt geschud. Als gevolg van dat letsel kan het kind overlijden.Wat de reden is dat de 30-jarige Assense dit zou hebben gedaan, moet blijken in de rechtszaal in Assen. Zowel haar advocaat Joris Kroeze als het Openbaar Ministerie hebben tot nu toe nauwelijks iets willen loslaten over de zaak.De vrouw werkte sinds 2014 bij Gastouderbureau SamSam in Assen. Sinds haar aanhouding half oktober vorig jaar zit ze vast.In mei werd de rechtszaak tegen de jonge gastouder uitgesteld, omdat het onderzoek nog niet helemaal klaar was. Het wachten was onder meer nog op een verslag van de patholoog, die het lichaam van de baby heeft onderzocht, en op een onderzoeksrapport over het letsel.Tijdens een pro-formazitting in mei vroeg advocaat Joris Kroeze de rechtbank om de man van de 30-jarige Assense als getuige te mogen horen . Daarvoor gaf de rechtbank toestemming. Kroeze wilde de man vragen stellen over een opgenomen gesprek in hun huis, waarbij het stel met twee anderen praatte over wat er op 5 oktober met Roos is gebeurd.De politie plaatste na het schudincident afluisterapparatuur in de woning van het stel. Ook daarover wordt in de rechtszaal naar verwachting meer duidelijk. De rechtszaak begint om 10.30 uur.