Mannen met bivakmutsen beroven jongere in Nieuweroord

NIEUWEROORD - Twee mannen hebben afgelopen zaterdagmiddag een jongere beroofd in Nieuweroord. Dat meldt de politie vandaag.

De beroving was rond kwart voor vijf op de Trambaan, in de buurt van de kruising met de Krommewijk. Wat de twee hebben buitgemaakt, is niet bekend. De politie is nog op zoek naar de twee daders en hoopt dat getuigen zich melden De twee zijn beiden zo'n 1.75 meter lang. Ze droegen tijdens de beroving een spijkerbroek, zwarte bovenkleding en een bivakmuts. De daders hadden allebei een fiets bij zich.